Помогите найдите глаголы А в том магазине Не сыр на витрине Грибы на прилавке В пл??тёной корзине А рядом Тугие мешочки орехов Откроешь И выпрыгнул звонкие эхо И будет гулять Хохотать и резвится И в окна зеркальные С грохотом б...

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Помогите найдите глаголы А в том магазине Не сыр на витрине Грибы на прилавке В пл??тёной корзине А рядом Тугие мешочки орехов Откроешь И выпрыгнул звонкие эхо И будет гулять Хохотать и резвится И в окна зеркальные С грохотом битца

Автор: Гость