Помогите найдите глаголы А в том магазине Не сыр на витрине Грибы на прилавке В пл??тёной корзине А рядом Тугие мешочки орехов Откроешь И выпрыгнул звонкие эхо И будет гулять Хохотать и резвится И в окна зеркальные С грохотом б...

Русский язык
Помогите найдите глаголы А в том магазине Не сыр на витрине Грибы на прилавке В пл??тёной корзине А рядом Тугие мешочки орехов Откроешь И выпрыгнул звонкие эхо И будет гулять Хохотать и резвится И в окна зеркальные С грохотом битца
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Глаголы в этом предложении: ВЫПРЫГНУЛ . ГУЛЯТЬ. ХОХОТАТЬ. РЕЗВИТСЯ . ОТКРОЕШЬ .ВЫПРЫГНУЛ . 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
За допомогою чого розповсюджується клен
Ответить
Другие предметы
Сколько звуков в слове юноша
Ответить
Математика
Из 2 кг муки получается 3 кг хлеба. Сколько получается хлеба из 1 ц. И 1 т. ?
Ответить
Физика
1. В романе И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой телёнок» есть такие строки: «В одиннадцат??м часу вечера молочные братья, кренясь под тяжестью двух боль...
Ответить
Химия
K2 So4 + Na Oh→ Na 2 Co3 + H Cl→ Al+Fe So4 → Ag + H Cl→
Ответить