Из 2 кг муки получается 3 кг хлеба. Сколько получается хлеба из 1 ц. И 1 т. ?

Гость: Гость:

Из двух кг муки получается 3 кг хлеба. Значит из одного кг муки получиться 1,5 кг хлеба. 1 ц = 100 кг муки 100 * 1,5 = 150 кг хлеба Из 1000 кг ( 1 тонна ) получится 1500 кг хлеба Все просто :)