Из 2 кг муки получается 3 кг хлеба. Сколько получается хлеба из 1 ц. И 1 т. ?

Математика
Из 2 кг муки получается 3 кг хлеба. Сколько получается хлеба из 1 ц. И 1 т. ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Из двух кг муки получается 3 кг хлеба. Значит из одного кг муки получиться 1,5 кг хлеба. 1 ц = 100 кг муки 100 * 1,5 = 150 кг хлеба Из 1000 кг ( 1 тонна ) получится 1500 кг хлеба   Все просто :)
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