1. В романе И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой телёнок» есть такие строки: «В одиннадцат??м часу вечера молочные братья, кренясь под тяжестью двух больших гирь, шли по направлению к конторе по заготовке рогов и копыт. Паниковский н...

Физика
1. В романе И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой телёнок» есть такие строки: «В одиннадцат??м часу вечера молочные братья, кренясь под тяжестью двух больших гирь, шли по направлению к конторе по заготовке рогов и копыт. Паниковский нёс свою долю обеими руками, выпятив живот и радостно пыхтя. … Здоровяк Балаганов держал гирю на плече. Иногда Паниковский никак не мог повернуть за угол, потому что гиря… продолжала тащить его вперёд». Поясните, почему Паниковскому трудно было повернуть за угол.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Есть такой закон инерции, чем больше масса, тем большую силу нужно приложить к телу, чтобы изменить его скорость, Паниковскому трудно было изменить скорость, потому, что сил у него не хватало это сделать, он был измождённым,больным человеком.
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