1. В романе И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой телёнок» есть такие строки: «В одиннадцат??м часу вечера молочные братья, кренясь под тяжестью двух больших гирь, шли по направлению к конторе по заготовке рогов и копыт. Паниковский н...

Физика

1. В романе И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой телёнок» есть такие строки: «В одиннадцат??м часу вечера молочные братья, кренясь под тяжестью двух больших гирь, шли по направлению к конторе по заготовке рогов и копыт. Паниковский нёс свою долю обеими руками, выпятив живот и радостно пыхтя. … Здоровяк Балаганов держал гирю на плече. Иногда Паниковский никак не мог повернуть за угол, потому что гиря… продолжала тащить его вперёд». Поясните, почему Паниковскому трудно было повернуть за угол.

Автор: Гость