3)Сопоставьте заряд иона натрия с номером группы,в которой находится н атрий,заряд иона хлора с номером группы хлора.Какие выводы можно сделать из этого сопоставления? 4) Сколько электронов следует отнять у атома железа,чтобы...
Химия
3)Сопоставьте заряд иона натрия с номером группы,в которой находится н атрий,заряд иона хлора с номером группы хлора.Какие выводы можно сделать из этого сопоставления? 4) Сколько электронов следует отнять у атома железа,чтобы превратить его в ион с зарядом +3? напишите сему превращения атома железа в трёхзарядный ион.
Ответ(ы):
Гость:
3. У натрия 1 группа и заряд иона всегда +1(в простом веществе 0) У Cl 7 группа,у этого элемента бывают разные заряды иона. 4. Fe(0)_-3e_Fe(+3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Последовательность задана формулой Cn=-n^2+8. Найдите сумму первых четырёх её членов.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Математика
Подскажите!В селе васильково 4 улицы.на каждой улице по 20 домов.Сколько...?Поставь вопрос и реши задачу.
Информатика
Математика