3)Сопоставьте заряд иона натрия с номером группы,в которой находится н атрий,заряд иона хлора с номером группы хлора.Какие выводы можно сделать из этого сопоставления? 4) Сколько электронов следует отнять у атома железа,чтобы...

Химия

3)Сопоставьте заряд иона натрия с номером группы,в которой находится н атрий,заряд иона хлора с номером группы хлора.Какие выводы можно сделать из этого сопоставления? 4) Сколько электронов следует отнять у атома железа,чтобы превратить его в ион с зарядом +3? напишите сему превращения атома железа в трёхзарядный ион.

Автор: Гость