Подскажите!В селе васильково 4 улицы.на каждой улице по 20 домов.Сколько...?Поставь вопрос и реши задачу.

Математика
Подскажите!В селе васильково 4 улицы.на каждой улице по 20 домов.Сколько...?Поставь вопрос и реши задачу.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сколько всего домов в селе? Ответ:80 домов
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