Графическая форма представления координат
Информатика
Графическая форма представления координат
Ответ(ы):
Гость:
Рисунки, схемы, чертежи, графики — графические формы представления информации, удобно предоставлять в виде чисел. Кто любит игру морской бой, вот наглядный пример построения)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Склоны для спуска за 2,4 часа работая вместе.Первый может сделать это работая в оди??очку на 2 часа быстрее второго.При необходимости они привлекаю...
Обществознание
Русский язык