Графическая форма представления координат

Информатика
Графическая форма представления координат
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Гость:
Рисунки, схемы, чертежи, графики — графические формы представления информации, удобно предоставлять в виде чисел. Кто любит игру морской бой, вот наглядный пример построения)
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