ЗАЧЕМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ЗАКОНЫ

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Законы разрешают, допускают или запрещают человеку совершать какие-либо действия. Законы нужны для соблюдения порядка в обществе и в отношениях между людьми. Если бы законов не было, царила бы анархия и беззаконие.В Российской Федерации основным Законом является Конституция, принятая 12 декабря 1993 г. Никакие другие законы, законодательные акты, уставы не могут ей противоречить. Закон необходим для защиты жизни, свободы и здоровья человека от насилия, от воровства, от лжи, от рабства и эксплуатации. Если представить себе государство без закона, сразу становится ясно, что такая страна превратится в территорию выживания. Здесь будет действовать только один закон-" Кто сильнее, тот и прав". Попросту станет опасно находиться на территории такой страны или внутри такого общества.