Состав из слов словосочетания и запиши их. Укажи падеж существительных. Мама, малыш; убаюкали, малыш; нашли, ёжик; колючки, ёжик; встретил, друг; куртка, друг; бег, конь; запрячь, конь; испугался, волк; логово, волк.

Русский язык

Состав из слов словосочетания и запиши их. Укажи падеж существительных. Мама, малыш; убаюкали, малыш; нашли, ёжик; колючки, ёжик; встретил, друг; куртка, друг; бег, конь; запрячь, конь; испугался, волк; логово, волк.

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