Состав из слов словосочетания и запиши их. Укажи падеж существительных. Мама, малыш; убаюкали, малыш; нашли, ёжик; колючки, ёжик; встретил, друг; куртка, друг; бег, конь; запрячь, конь; испугался, волк; логово, волк.
Русский язык
Состав из слов словосочетания и запиши их. Укажи падеж существительных. Мама, малыш; убаюкали, малыш; нашли, ёжик; колючки, ёжик; встретил, друг; куртка, друг; бег, конь; запрячь, конь; испугался, волк; логово, волк.
Ответ(ы):
Гость:
1) Мама убаюкала малыша. Мама- И.п.; Малыша- В.п. 2) Бег коня был прекрасен! Бег- В.п.; Коня- В.п
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Образуй с каждым словом из скобок словосочитание.Как будешь выбирать оканчания? Подойти к (печь и печка), ехать на лошадь и лошадка Запиши ...
Математика
У МИТИ в аквариуме было 11 рыбок у Саша на 3 рыбки больше чем у Мити а у Риты столько ??колько у Мити и Саша вместе сколько рыбок в аквариуме у Рит...
Математика
А) какие числа на координатной прямой удалены - От числа 3 на 5 едениц От числа -1 ??а 3 еденицы Б)Сколько целых чисел на координатной пря...
Математика