Яку відстань подолає моторний човен за 7год, якщо рухатиметься зі швидкістю 125 км\год

Математика
Яку відстань подолає моторний човен за 7год, якщо рухатиметься зі швидкістю 125 км\год
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S=V*t 125*7=875 км ответ:875 км
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