Продолжи ряд чисел 3 6 4 8 6 12 10
Математика
Продолжи ряд чисел 3 6 4 8 6 12 10
Ответ(ы):
Гость:
3 6 4 8 6 12 10 20 18 36 34 68 66 и т.д. нужно в общем 3 умножить на два , получится 6 отнять 2 и получится 4 его умножить на два и от 8 отнять 2 ну и так далее , надеюсь, я понятно объяснила
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