Продолжи ряд чисел 3 6 4 8 6 12 10

Гость: Гость:

3 6 4 8 6 12 10 20 18 36 34 68 66 и т.д. нужно в общем 3 умножить на два , получится 6 отнять 2 и получится 4 его умножить на два и от 8 отнять 2 ну и так далее , надеюсь, я понятно объяснила