Склоны для спуска за 2,4 часа работая вместе.Первый может сделать это работая в оди??очку на 2 часа быстрее второго.При необходимости они привлекают. третьего специалиста способного подготовить склоны за 4,8 часа в одиночку. ...

Математика

Склоны для спуска за 2,4 часа работая вместе.Первый может сделать это работая в оди??очку на 2 часа быстрее второго.При необходимости они привлекают. третьего специалиста способного подготовить склоны за 4,8 часа в одиночку. Сколько минут потребуется первому специалисту, чтобы подготовить склоны в одиночку?

Автор: Гость