Склоны для спуска за 2,4 часа работая вместе.Первый может сделать это работая в оди??очку на 2 часа быстрее второго.При необходимости они привлекают. третьего специалиста способного подготовить склоны за 4,8 часа в одиночку. ...
Математика
Склоны для спуска за 2,4 часа работая вместе.Первый может сделать это работая в оди??очку на 2 часа быстрее второго.При необходимости они привлекают. третьего специалиста способного подготовить склоны за 4,8 часа в одиночку. Сколько минут потребуется первому специалисту, чтобы подготовить склоны в одиночку?
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