Последовательность задана формулой Cn=-n^2+8. Найдите сумму первых четырёх её членов.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Алгебра
Последовательность задана формулой Cn=-n^2+8. Найдите сумму первых четырёх её членов.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
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