Какие координаты у гор кордильеры

География
Какие координаты у гор кордильеры
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кордильеры 40 с. ш. , 110 з. д. если я тебя правильно поняла 
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