Какие координаты у гор кордильеры
География
Какие координаты у гор кордильеры
Ответ(ы):
Гость:
Кордильеры 40 с. ш. , 110 з. д. если я тебя правильно поняла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
3)Сопоставьте заряд иона натрия с номером группы,в которой находится н атрий,заряд иона хлора с номером группы хлора.Какие выводы можно сделать и...
Алгебра
Последовательность задана формулой Cn=-n^2+8. Найдите сумму первых четырёх её членов.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Математика
Подскажите!В селе васильково 4 улицы.на каждой улице по 20 домов.Сколько...?Поставь вопрос и реши задачу.
Информатика