А+в+с=12, ав+вс+ас=-15, найти а2+в2+с2. (2- в квадрате)
Алгебра
А+в+с=12, ав+вс+ас=-15, найти а2+в2+с2. (2- в квадрате)
Ответ(ы):
Гость:
Легко. a2+b2+c2=(a+b+c)2 - 2*(ab+bc+ac)=144-2*(-15)=174
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