Привет, подскажите подалуйсто приветствие для команды на конкурс Я,Украина,родин??. Пожалуйсто!!!! Нужно СРОЧНО!!!

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Привет, подскажите подалуйсто приветствие для команды на конкурс Я,Украина,родин??. Пожалуйсто!!!! Нужно СРОЧНО!!!

Автор: Гость