Привет, подскажите подалуйсто приветствие для команды на конкурс Я,Украина,родин??. Пожалуйсто!!!! Нужно СРОЧНО!!!

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Привет, подскажите подалуйсто приветствие для команды на конкурс Я,Украина,родин??. Пожалуйсто!!!! Нужно СРОЧНО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Родина я украина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!или Украина я родина
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