С аэродрома вылетел вертолет со скоростью 210 км в час через 2 часа с этого же аэродрома вылетел вслед за вертолетом самолет который через 3 часа после своего вылета перегнал вертолет на 840 километров найдите скорость самолета...
Математика
С аэродрома вылетел вертолет со скоростью 210 км в час через 2 часа с этого же аэродрома вылетел вслед за вертолетом самолет который через 3 часа после своего вылета перегнал вертолет на 840 километров найдите скорость самолета,решите задачу!Плз
Ответ(ы):
Гость:
1)210*2=420(км)пролетел вертолет пока его не догнал самолет. 2)210*3=630(км)пролетел верталет всего за 3 часа. 3)630+840=1470(км)-пролетел самолет. 4)1470:3=490(км/ч) Ответ:490 км/ч скорость самолета. Вот так правильно.
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