С аэродрома вылетел вертолет со скоростью 210 км в час через 2 часа с этого же аэродрома вылетел вслед за вертолетом самолет который через 3 часа после своего вылета перегнал вертолет на 840 километров найдите скорость самолета...

Математика

С аэродрома вылетел вертолет со скоростью 210 км в час через 2 часа с этого же аэродрома вылетел вслед за вертолетом самолет который через 3 часа после своего вылета перегнал вертолет на 840 километров найдите скорость самолета,решите задачу!Плз

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