Розкладіть на множники m в кубе × n в кубе. Спасибо заранее.
Алгебра
Розкладіть на множники m в кубе × n в кубе. Спасибо заранее.
Ответ(ы):
Гость:
M^3 × n^3= (m×n)^3=(mn)^3
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