BLUE and yellow = ----------
Английский язык
BLUE and yellow = ----------
Ответ(ы):
Гость:
Это речь идет о палитре. Что будет, если смешать? Если да, то green (зеленый) Голубой + желтый = зеленый
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