Замітка дискусійного характери публіцистичного стилю на тему " Чи все можна купити за гроші?"
Українська мова
Замітка дискусійного характери публіцистичного стилю на тему " Чи все можна купити за гроші?"
Ответ(ы):
Гость:
Нет невсё душу и итд нелзя купить хотя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Кто участвовал в Освоение Сибири ? Я в плане того , что вот Россия начала освоение в Сибири . А кто участвовал ? Назовите имена и фамилии
Английский язык
Литература
В пословицах: << Не на пользу читать, коли только вершки глотать>>, << В хо??оших книгах охотно роются>>- говорится помо...
Українська мова