Кто участвовал в Освоение Сибири ? Я в плане того , что вот Россия начала освоение в Сибири . А кто участвовал ? Назовите имена и фамилии

История

Кто участвовал в Освоение Сибири ? Я в плане того , что вот Россия начала освоение в Сибири . А кто участвовал ? Назовите имена и фамилии

Автор: Гость