Кто участвовал в Освоение Сибири ? Я в плане того , что вот Россия начала освоение в Сибири . А кто участвовал ? Назовите имена и фамилии

История
Кто участвовал в Освоение Сибири ? Я в плане того , что вот Россия начала освоение в Сибири . А кто участвовал ? Назовите имена и фамилии
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ермак осваивал Сибирь
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