Напишите разряд прилагательных у этих слов. Любимое,новые,светлой,холодной,густ??я,свежий,пьчиный,крохотную,кокатую,скрытому,мягкая,городским,ровненькую,аккуратную,грязной,чистая,новый,невкусная,процежена,холодна,сладка,другой...
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Напишите разряд прилагательных у этих слов. Любимое,новые,светлой,холодной,густ??я,свежий,пьчиный,крохотную,кокатую,скрытому,мягкая,городским,ровненькую,аккуратную,грязной,чистая,новый,невкусная,процежена,холодна,сладка,другой,никакой. Пожалуйста прошу!!!
Ответ(ы):
Гость:
Кач., кач., кач., кач., кач., кач., притяж., кач., кач., кач., кач., отн., кач., кач., кач., кач., кач., кач., кач., кач. кач., кач кач, но не уверена
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