Напишите разряд прилагательных у этих слов. Любимое,новые,светлой,холодной,густ??я,свежий,пьчиный,крохотную,кокатую,скрытому,мягкая,городским,ровненькую,аккуратную,грязной,чистая,новый,невкусная,процежена,холодна,сладка,другой...

Русский язык

Напишите разряд прилагательных у этих слов. Любимое,новые,светлой,холодной,густ??я,свежий,пьчиный,крохотную,кокатую,скрытому,мягкая,городским,ровненькую,аккуратную,грязной,чистая,новый,невкусная,процежена,холодна,сладка,другой,никакой. Пожалуйста прошу!!!

Автор: Гость