Срочно. Написать доклад на тему Оксфорд 15-20 слов, на тему Кембридж 15-20 слов. Оба доклада на английском. Помогите пожалуйста, очень прошу(

Английский язык

Срочно. Написать доклад на тему Оксфорд 15-20 слов, на тему Кембридж 15-20 слов. Оба доклада на английском. Помогите пожалуйста, очень прошу(

Автор: Гость