К 80 граммам 10-ти % раствора соли, прилили 20 миллилитров воды , какой стала массовая ??оля вещества. Помогите прошу!!!!
Химия
К 80 граммам 10-ти % раствора соли, прилили 20 миллилитров воды , какой стала массовая ??оля вещества. Помогите прошу!!!!
Ответ(ы):
Гость:
W=m(в-ва)/m(р-ра) *100% m(в-ва)=0,1*80=8г m(р-ра)=80+20=100г W=8/100 *100%=8% Ответ: W=8%
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