Укажи порядок выполнения действий и найди значения выражений. 33 кг 120 г : (41 кг 120 г – 39 кг 280 г) (189 руб. 12 коп. + 16 руб. 50 коп.) х 18

Математика
Укажи порядок выполнения действий и найди значения выражений. 33 кг 120 г : (41 кг 120 г – 39 кг 280 г) (189 руб. 12 коп. + 16 руб. 50 коп.) х 18
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
33 кг 120 г : (41 кг 120 г – 39 кг 280 г): 1) 41 кг 120 г – 39 кг 280 г=1кг840г 2)33 кг 120 г: 1кг 840г=18 (189 руб. 12 коп. + 16 руб. 50 коп.)   х 18 1)189 руб. 12 коп. + 16 руб. 50 коп=205 руб 62 коп 2)205 руб 62 коп х 18=3701руб 16коп
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