Альберт пришел в магазин с 64 латами , а Артур -с 80 латами . Оба купили одинаковые туфли.Cколько процентов денег потратил Артур , если Альберт потратил 3 своих денег ? 8 С решениями пожалуйста!!!
Математика
Альберт пришел в магазин с 64 латами , а Артур -с 80 латами . Оба купили одинаковые туфли.Cколько процентов денег потратил Артур , если Альберт потратил 3 своих денег ? 8 С решениями пожалуйста!!!
Ответ(ы):
Гость:
64*3/8=24 латы стоят туфли 24/80=24:8/80:8=3/10 - части денег Артура Ответ 3/10
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