Альберт пришел в магазин с 64 латами , а Артур -с 80 латами . Оба купили одинаковые туфли.Cколько процентов денег потратил Артур , если Альберт потратил 3 своих денег ? 8 С решениями пожалуйста!!!

Математика

Альберт пришел в магазин с 64 латами , а Артур -с 80 латами . Оба купили одинаковые туфли.Cколько процентов денег потратил Артур , если Альберт потратил 3 своих денег ? 8 С решениями пожалуйста!!!

Автор: Гость