В русском языке есть особые шипящие звуки. которые показывают,что дальше в слове есть. После букв этих шипящих пищутся буквы. а не пишутся

Русский язык
В русском языке есть особые шипящие звуки. которые показывают,что дальше в слове есть. После букв этих шипящих пищутся буквы. а не пишутся
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В русском языке есть особые шипящие звуки (Ч, Щ, Ж, Ш), которые показывают, что дальше в слове есть (гласная ). После букв этих шипящих пишутся буквы (А, У, И), а не пишутся (Я, Ю, Ы).
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