В русском языке есть особые шипящие звуки. которые показывают,что дальше в слове есть. После букв этих шипящих пищутся буквы. а не пишутся

Гость: Гость:

В русском языке есть особые шипящие звуки (Ч, Щ, Ж, Ш), которые показывают, что дальше в слове есть (гласная ). После букв этих шипящих пишутся буквы (А, У, И), а не пишутся (Я, Ю, Ы).