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0.5×(8x-3)=-4×(2.5-x) решите это уравнение
Алгебра
0.5×(8x-3)=-4×(2.5-x) решите это уравнение
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Ответ(ы):
Гость:
Эмм... Правильно хоть условие написано??
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