Что означает назидательно?

Русский язык
Что означает назидательно?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Поучительно....,....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В каких степенях окисления атом йода будет иметь такую же электронную формулу как и атомы благородных газов криптона и ксенона Изобразите эти элект...
Ответить
Русский язык
Помогите написать лингвистическое сочинение-рассуждение на тему:"Роль местоимен??й в нашей речи"Пожалуйста,очень нужно...
Ответить
Математика
Сколько сейчас времени,если до конца суток осталось 3/5 того,что уже прошло от нача??а суток?
Ответить
Математика
Доярка за день подоила 17 коров . 9 коров дали по 18 л молока , а остальные - по 17 л кажд??я . Каков дневной надой молока ?
Ответить
Английский язык
Пожалуйста помогите с сообщением на английском про лягушку или жабу!!
Ответить