Что означает назидательно?
Русский язык
Что означает назидательно?
Ответ(ы):
Гость:
Поучительно....,....
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