Срочно!!!Как изменился дикий помещик после того как не стало крестьян? Помещик ДО и ПОСЛЕ!!!!
Литература
Срочно!!!Как изменился дикий помещик после того как не стало крестьян? Помещик ДО и ПОСЛЕ!!!!
Ответ(ы):
Гость:
После крестьян он превратился в зверя почти забыл как разговаривать бегал по лесу как дикое животное а когда крестьяне с ним рядом были он был и одет и накормлен вообщем был человеком
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