Помогите срочно, пожалуйста!!! Нужно составить предложения из слов: 1)the/the/the/1942/for/from/at/to/only/front/Soviets/August/situation/improve/began/around. 2)the/they/to/of/though/city s/three/completely/population/refuse...
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Помогите срочно, пожалуйста!!! Нужно составить предложения из слов: 1)the/the/the/1942/for/from/at/to/only/front/Soviets/August/situation/improve/began/around. 2)the/they/to/of/though/city s/three/completely/population/refused/even/surrounded/civilian/surrender/were/almost/million.
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