Составьте 15 вопросов по рассказу как один мужик двух генералов прокормил... срочно!!!! заранее большое спасибо!!!)))....

Гость: Гость:

1. Почему мужик все-таки помог генералам? 2. Где служили генералы? 3.О чем постоянно говорили генералы? 4.Почему генералы ничего не умели делать сами? 5. Как генералы отблагодарили мужика за помощь? 6. Какими представлены генералы в повести( внешний вид)? 7. Каким представлен мужик в повести( внешний вид)? 8. Какие два социальных слоя показаны в повести? 9.Каким образом генералы оказались на необитаемом острове? 10. Каковы были действия генералов, как только они поняли где оказались? 11.Какую газету читали генералы? 12. Каким образом мужик помог генералам? 13. Как генералам удалось выбраться с острова? 14. Были ли генералы приучены к физическому и интеллектуальному труду? 15. Кого высмеивает, а кого возвышает автор в этом произведении?