Помогите пожалуйста!!! Найдите натуральные значения Х , при которых будет верным неравенство: 1 8/9 lt; х/9 lt; 2 4/9

Математика

Помогите пожалуйста!!! Найдите натуральные значения Х , при которых будет верным неравенство: 1 8/9 lt; х/9 lt; 2 4/9

Автор: Гость