Помогите пожалуйста!!! Найдите натуральные значения Х , при которых будет верным неравенство: 1 8/9 lt; х/9 lt; 2 4/9
Математика
Помогите пожалуйста!!! Найдите натуральные значения Х , при которых будет верным неравенство: 1 8/9 lt; х/9 lt; 2 4/9
Ответ(ы):
Гость:
Х = 19, 20, 21, 22, 23
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