Что такое высота? геометрия
Геометрия
Что такое высота? геометрия
Ответ(ы):
Гость:
Смотря чего высота Высота треугольника! Высотой треугольника называется перпендикуляр,проведенный из вершины треугольника к прямой,содержащей противоположную точку! Удачи!
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