Один круг лыжной трассы состоит из 8 км подъема и 6 км спуска. При спуске скорость у??еличивается на 2 км\ч, а при подъеме наоборот. 1) Какова собственная скорость лыжника на первом круге, если он преодолел его за 1,5 ч? 2)С...

Математика
Один круг лыжной трассы состоит из 8 км подъема и 6 км спуска. При спуске скорость у??еличивается на 2 км\ч, а при подъеме наоборот. 1) Какова собственная скорость лыжника на первом круге, если он преодолел его за 1,5 ч? 2)Сколько времени потребуется лыжнику на всю дистанцию, состоящую из 2 кругов, если на 2-м круге его скорость упадет на 20%?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вот Vср = [S1+S2]/[t1 + t2]  S1 = S  S2 = 2S  t1 = S/30  t2 = 2S/90  Vср = [S + 2S]/[S/30 + 2S/90] = 3*90/[5S] = 54км/ч 
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