Один круг лыжной трассы состоит из 8 км подъема и 6 км спуска. При спуске скорость у??еличивается на 2 км\ч, а при подъеме наоборот. 1) Какова собственная скорость лыжника на первом круге, если он преодолел его за 1,5 ч? 2)С...

Математика

Один круг лыжной трассы состоит из 8 км подъема и 6 км спуска. При спуске скорость у??еличивается на 2 км\ч, а при подъеме наоборот. 1) Какова собственная скорость лыжника на первом круге, если он преодолел его за 1,5 ч? 2)Сколько времени потребуется лыжнику на всю дистанцию, состоящую из 2 кругов, если на 2-м круге его скорость упадет на 20%?

Автор: Гость