4 в степени Икс плюс 3 умножить на 2 в степени икс минус 10 равняется 0

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4^х+3*2^(х-10)=0; 4^х+3*(2^х/2^10)=0; умножим на 2^10; 4^х*2^10+3*2^х=0; 2^2х*2^10+3*2^х=0; (2х=х+х) 2^х*2^х*2^10+3*2^х=0; 2^х(2^(х+10)+3)=0; 2^х=0; выражение не имеет смысла, потому что число 2 при возведении в любую степень не будет равно 0; 2^(х+10)=-3; положительное число в любой степени не может быть равно отрицательному числу, уравнение не имеет смысла...