10 (х-7)《9 (х-5)-24 пожалуйста решите умалаю
Алгебра
10 (х-7)《9 (х-5)-24 пожалуйста решите умалаю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 (х-7)《9 (х-5)-24 10х-70 《9х-45-24 10х-9х 《 -45-24+70 х 《1
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