Сентаксический разбор настоящие приметы считаются те которые определяют погоду ?? время

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Сентаксический разбор настоящие приметы считаются те которые определяют погоду ?? время
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Гость:
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