4(x-1/2)=0 кто знает решение

Математика
4(x-1/2)=0 кто знает решение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4(х-12)=0 4х-2=0 4х=0+2 4х=2 х=4:2 х=2 Вот подробное решение
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