Ноль умножить на икс равно два
Математика
Ноль умножить на икс равно два
Ответ(ы):
Гость:
Уравнение не имеет решения, так как на нуль делить и умножать нельзя
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