Доклад по красной книге 2 класс

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КР˜АСНАЯ КН˜ИГА, название списков редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных. Красная книга содержит документальные данные о биологии, распространении, причинах сокращения численности и исчезновения отдельных видов. Сбор информации для Красной книги был начат Международным союзом охраны природы и природных ресурсов в 1949 году и выпускается поныне. В 1966 году вышли первые тома «Красной книги фактов» («Red Data Book»), в 1979 году в соответствующие тома Красной книги было включено: млекопитающих 321 вид и подвид, птиц 485, земноводных 41, пресмыкающихся 141, рыб 194. В ряде стран (Австралия, США, Швеция, Германия, Япония) созданы национальные Красные книги. В СССР Красная книга была учреждена в 1974 году. На основе Красной книги опубликованы специальные сборники, например «Красная книга. Дикая природа в опасности» (1969; русский перевод 1978), «Красная книга СССР. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений» (тома 1-2, 1984). В 1980-х годах Красные книги были созданы в РСФСР («Красная книга РСФСР: Животные» , Москва, 1983; «Красная книга РСФСР: Растения» , Москва, 1988). Ведение и издание Красной книги Российской Федерации проходит в рамках принятой в 1992 году в Рио-де-Жанейро международной конвенции о биологическом многообразии. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Красная книга должна издаваться не реже, чем один раз в десять лет. В 2000 году при активном участии Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук в свет вышло очередное издание Красной книги России. В Красной книге РФ приняты шесть категорий редкости таксонов и популяций: 0 — вероятно исчезнувшие, 1 — находящиеся под угрозой исчезновения, 2 — сокращающиеся в численности, 3 — редкие, 4 — неопределенные по статусу, 5 — восстанавливаемые и восстанавливающиеся.