Вычислите массовую долю растворенного вещества в растворе подученном при раство??ении 15 Г в 45 воды
Химия
Вычислите массовую долю растворенного вещества в растворе подученном при раство??ении 15 Г в 45 воды
Ответ(ы):
Гость:
W(р.в.)=m(р.в.)/m(р-ра) m(р-ра) = m(р.в.) + m (H2O) = 15+45 = 60 г w(р.в.)= 15/60 = 0,25 или 25%
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