Прошу помогите!!!! расставить коэффициенты методом электронного баланса CuS+HNO3=S+Cu(NO3)2+NO+H2O
Химия
Прошу помогите!!!! расставить коэффициенты методом электронного баланса CuS+HNO3=S+Cu(NO3)2+NO+H2O
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из города А в город В одновременно по одному маршруту отправились 2 автобуса. Скор??сть одного из них была 90 км/ч, а другого - 70 км/ч. Когда перв...
Математика
В первом бассейне было 1600м3 воды, во втором 1215м2 воды. из 1 бассейна выкачали 65м3 вод?? в час. во 2 бассейн закачали воды 45м3 воды в час. чер...
Русский язык