Автобус проезжает путь от города А до города Б за 4часа,а автомобиль-за3 часаю.У кого выше скорость?На сколько километров в час?

Математика

Автобус проезжает путь от города А до города Б за 4часа,а автомобиль-за3 часаю.У кого выше скорость?На сколько километров в час?

Автор: Гость