Полярник за день прошел по льдам к северному полюсе 15 км. за это время льды продвинулись к югу на 12 км. Сколько км прошел фактически полярник.

Математика
Полярник за день прошел по льдам к северному полюсе 15 км. за это время льды продвинулись к югу на 12 км. Сколько км прошел фактически полярник.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
15 +2 *12 = 39 км фактически полярник прошел. Его относило назад на 12 км и он еще раз  прошел эти 12 км т е он прошел 12 км 2 раза и продвинулся вперед на 15 км всего я думаю 39 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из города А в город В одновременно по одному маршруту отправились 2 автобуса. Скор??сть одного из них была 90 км/ч, а другого - 70 км/ч. Когда перв...
Ответить
Химия
Вычислите массовую долю растворенного вещества в растворе подученном при раство??ении 15 Г в 45 воды
Ответить
Химия
Прошу помогите!!!! расставить коэффициенты методом электронного баланса CuS+HNO3=S+Cu(NO3)2+NO+H2O
Ответить
Математика
Из города А в город В одновременно по одному маршруту отправились 2 автобуса. Скор??сть одного из них была 90 км/ч, а другого - 70 км/ч. Когда перв...
Ответить
Математика
В первом бассейне было 1600м3 воды, во втором 1215м2 воды. из 1 бассейна выкачали 65м3 вод?? в час. во 2 бассейн закачали воды 45м3 воды в час. чер...
Ответить