Полярник за день прошел по льдам к северному полюсе 15 км. за это время льды продвинулись к югу на 12 км. Сколько км прошел фактически полярник.
Математика
Полярник за день прошел по льдам к северному полюсе 15 км. за это время льды продвинулись к югу на 12 км. Сколько км прошел фактически полярник.
Ответ(ы):
Гость:
15 +2 *12 = 39 км фактически полярник прошел. Его относило назад на 12 км и он еще раз прошел эти 12 км т е он прошел 12 км 2 раза и продвинулся вперед на 15 км всего я думаю 39 км
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