К слову сильный надо подобрать однокоренное неодушевленное имя существительное
Русский язык
К слову сильный надо подобрать однокоренное неодушевленное имя существительное
Ответ(ы):
Гость:
(Что?)Сила это неодушевленное имя существительное и конечно однокоренное
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