Просклонять существительное четверг в единственном числе
Русский язык
Просклонять существительное четверг в единственном числе
Ответ(ы):
Гость:
И.п. четверг р.п. четверга д.п. четвергу в.п. четверг т.п. четвергом п.п. о четверге
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