Реши Задачу. В купейных вагонах едут 324 пассажира Это в 2 раза больше чем пассажиро?? в плацкартных вагонах Сколько вагонах в поезде если в поацкартном вагоне 54 места в купейном 36?

Математика
Реши Задачу. В купейных вагонах едут 324 пассажира Это в 2 раза больше чем пассажиро?? в плацкартных вагонах Сколько вагонах в поезде если в поацкартном вагоне 54 места в купейном 36?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
324:2=162 пассажиры в плац. 162:54=3  плац 324:36=9  купе   3+9=12 Вагон в поезде 
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