Реши Задачу. В купейных вагонах едут 324 пассажира Это в 2 раза больше чем пассажиро?? в плацкартных вагонах Сколько вагонах в поезде если в поацкартном вагоне 54 места в купейном 36?

Математика

Реши Задачу. В купейных вагонах едут 324 пассажира Это в 2 раза больше чем пассажиро?? в плацкартных вагонах Сколько вагонах в поезде если в поацкартном вагоне 54 места в купейном 36?

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