4 задание, помогите, очень нужно, 30 пунктов даю
Химия
4 задание, помогите, очень нужно, 30 пунктов даю
Ответ(ы):
Гость:
1) Be(OH)₂ + 2NaOH = Na₂BeО₂ + 2H₂О 2) Be(OH) ₂ + 2HCl = BeCl₂ + 2H₂O
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