4 задание помогите плиз, оч срочно

Математика
4 задание помогите плиз, оч срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На рисунке отметим точку О- центр описанной окружности и точку Н- основание высоты. Проведем радиусы ОА,ОВ,ОС. Треугольник ВОС - равнобедренный. ОН- высота и медиана,  ВН=НС=4 ОН=4 Треугольник ВОН- прямоугольный равнобедренный, Угол ВОН равен 45° Аналогично, треугольник СОН- прямоугольный равнобедренный, угол СОН равен 45°. Угол ВОС равен сумме углов ВОН и СОН . <BOC=90°. Угол ВОС - центральный, измеряется дугой, на которую опирается, значит величина дуги ВС равна 90°. Вписанный угол ВАС опирается на дугу ВС и равен половине этой дуги. Ответ. <ВАС=45° 
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