4089+х*3=23670 решить математику
Математика
4089+х*3=23670 решить математику
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4089+х×3=23670 4089+3х=23670 3х=23670-4089 3x=19518 x=19518÷3 х=6527
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